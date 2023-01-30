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تونس.. مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية

انتهت آخر فصول الانتخابات التشريعية في تونس، وأعلنت هيئة الانتخابات عن نسب المشاركة في الدور الثاني ووصفتها بالضعيفة.