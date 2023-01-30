تونس.. مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية

انتهت آخر فصول الانتخابات التشريعية في تونس، وأعلنت هيئة الانتخابات عن نسب المشاركة في الدور الثاني ووصفتها بالضعيفة.
30/1/2023