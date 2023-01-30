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تونس.. الهيئة العليا للانتخابات: المشاركة في الجولة الثانية بلغت 11%

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن النسبة العامة الأولية للمشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية تجاوزت 11%.