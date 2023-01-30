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توجيه الصواعق باستخدام تقنية الليزر

يسعى العلماء للعمل على توجيه الصواعق من خلال تجربة أولى استخدموا فيها تقنية الليزر على قمة جبل سويسري. وتتوج هذه التجربة تعاوناً قائماً منذ حوالي 20 عاماً مع الفيزيائي جان بيار وولف.