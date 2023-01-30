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السودان.. نقابة المعلمين تنفذ إضرابا في جميع المدارس

نفذت نقابة المعلمين في السودان إضرابا شاملا عطل الدراسة في البلاد، وطالبت بتحسين كل من أجور الهيئة التعليمية والبيئة الدراسية.