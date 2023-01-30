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الذكاء الاصطناعي وجدل بشأن الوظائف في قطاع الأعمال

الطفرة الجديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، التي أحدثتها شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) بإطلاقها روبوت المحادثة “شات جي بي تي” (ChatGPT)، أثارت جدلا بشأن المنافع الاقتصادية لهذه التقنية.