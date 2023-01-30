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الحصاد (2023/1/29)

تناول حسن جمول في “الحصاد” المواضيع التالية: إسرائيل تهاجم مجمع عسكري قرب مدينة أصفهان بوسط إيران بمسيّرات. إيران تتلقى رسائل من أطراف الاتفاق النووي عبر قطر. إسرائيل تشدد إجراءاتها ضد الفلسطينيين.