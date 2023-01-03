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من إيتمار بن غفير؟

ينتمي إيتمار بن غفير لليمين الديني المتطرف، وهو يترأس حزب “العظمة اليهودية” الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي، وفي التقرير أبرز المحطات في حياته.
3/1/2023