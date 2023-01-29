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2022.. لماذا صُنف بأكثر الأعوام دموية في حق الفلسطينيين؟

تعيد التطورات في فلسطين إلى الواجهة ما شهدته السنة الماضية من أحداث دامية على الساحة، حيث صنفت الأمم المتحدة عام 2022 بأنه أكثر الأعوام دموية في حق الفلسطينيين.