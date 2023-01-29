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مفوضية شؤون اللاجئين توقف الدعم عن 35 ألف عائلة سورية في لبنان

شطبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 35 ألف عائلة سورية لاجئة في لبنان من لائحة مساعداتها بسبب نقص في تمويل ميزانيتها لهذا العام.