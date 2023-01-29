تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 02 minutes 28 seconds
02:28
مفوضية شؤون اللاجئين توقف الدعم عن 35 ألف عائلة سورية في لبنان
شطبت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 35 ألف عائلة سورية لاجئة في لبنان من لائحة مساعداتها بسبب نقص في تمويل ميزانيتها لهذا العام.
29/1/2023
facebook
twitter
whatsapp