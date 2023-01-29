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مسؤولون أميركيون: إسرائيل نفذت ضربة سرية ضد مجمع عسكري إيراني بأصفهان

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل هي من نفذت ضربة سرية بمسيرات استهدفت مجمعا عسكريا في أصفهان بإيران.