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كيف غطت وسائل الإعلام الإسرائيلية التطورات الجارية في فلسطين؟

ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تغطيتها للتطورات الجارية على محاور، أبرزها مدى قدرة التركيبة الحكومية الحالية في إسرائيل على وقف العمليات الفلسطينية.