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مدة الفيديو 00 minutes 49 seconds
00:49
قصف منشأة عسكرية في محافظة أصفهان
قالت طهران إن مصنعا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان تعرض لهحوم من الجو نفذ بواسطة 3 مسيرات من طارز كوادكوبتر، وحسب وزارة الدفاع الإيرانية فإن الدفاعات الإيرانية تمكنت من اسقاط إحدى المسيرات في حي
29/1/2023
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