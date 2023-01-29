مدة الفيديو 00 minutes 49 seconds 00:49

قصف منشأة عسكرية في محافظة أصفهان

قالت طهران إن مصنعا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان تعرض لهحوم من الجو نفذ بواسطة 3 مسيرات من طارز كوادكوبتر، وحسب وزارة الدفاع الإيرانية فإن الدفاعات الإيرانية تمكنت من اسقاط إحدى المسيرات في حي