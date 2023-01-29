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طفل فلسطيني ينفذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي.. لماذا عرض حياته للخطر؟

في أوج التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يلفت الانتباه أن منفذ عملية اليوم التي أصيب فيها مستوطنان إسرائيليان، فتى لا يتجاوز من العمر 13 عاما.