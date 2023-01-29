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توقيع اتفاقية بين ليبيا وإيطاليا للاستثمار في الغاز

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية لاستثمار 8 مليارات دولار في حقلي غاز قبالة شواطئ غرب ليبيا لزيادة قدرتهما الإنتاجية.