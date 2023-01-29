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تعرف عليها.. هذه أبرز أجهزة المنظومة الأمنية الإسرائيلية

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بكتيبة ثالثة إلى الضفة الغربية وسط حالة استنفار أمني، وأعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إرسال وحدة العمليات الخاصة المعروفة بوحدة “يمام” إلى القدس.