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تعديلات في طريقة إحصاء الأقليات بالولايات المتحدة

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء تعديلات على كيفية إحصاء المنحدرين من الأقليات في المعاملات الرسمية، بما في ذلك التعداد السكاني المقبل عام 2030.