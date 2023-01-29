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الصعوبات والتحديات لإنتاج الصمغ العربي في السودان

يزخر السودان بثروات هائلة، ويعتبر الصمغ العربي من هذه الثروات ويلقب بـ”نفط السودان الذي لا ينضب”. ويستحوذ السودان على 80% من الإنتاج العالمي من الصمغ العربي.