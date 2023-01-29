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الأماكن المحتمل استهدافها بالمسيرات في إيران

وفق تحليل البيانات الذي أجرته الجزيرة، فإن الأماكن المستهدفة في إيران هي المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والتي استهدفت بثلاث مسيرات تم التعامل معها، وفق بيان الوزارة.