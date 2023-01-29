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اختتام بطولة الشرق الأوسط للراليات "رالي عُمان الدولي"

اختتمت في سلطنة عُمان الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات “رالي عُمان الدولي” 2023، وتمكن السائق العماني عبد الله الرواحي من إحراز لقب البطولة.