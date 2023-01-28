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مهرجان بيت الزبير للموسيقى الصوفية في سلطنة عُمان

أقيم في بيت الزبير -إحدى أهم الوجهات السياحية في سلطنة عُمان- مهرجان “الموسيقى الصوفية” الذي يعد من أبرز المهرجانات التي تنظمها المؤسسة.