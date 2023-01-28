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مقتل 7 إسرائيليين في هجوم على كنيس بالقدس

قتل 7 إسرائيليين وأصيب 10 في عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة، ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الهجوم بالأعنف منذ سنوات.