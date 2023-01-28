مدة الفيديو 02 minutes 41 seconds 02:41

مباحثات دولية لحزمة إنقاذ مالي لباكستان

تمر باكستان بضائقة اقتصادية أدت إلى عجزها عن تسديد خدمات ديونها الخارجية، بينما لم يعد احتياطي العملة الصعبة لديها كافيا لشراء وارداتها لأكثر من 3 أسابيع.