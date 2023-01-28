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كيف تسببت حكومة نتنياهو بتفجر الأوضاع في القدس والضفة؟

قبل وصول بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم، عمد إلى التصعيد الاستفزازي في مناطق مختلقة من الضفة الغربية خاصة في جنين ونابلس، حيث نفذ اقتحامات وقتل عددا من الفلسطينيين.