مدة الفيديو 02 minutes 54 seconds 02:54

كاميرا الجزيرة ترصد تفاصيل عملية القدس

قتل 7 إسرائيليين وأصيب 10 في عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة. مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري تتحدث عن تفاصيل العملية.