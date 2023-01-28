كاميرا الجزيرة ترصد تفاصيل عملية القدس

قتل 7 إسرائيليين وأصيب 10 في عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة. مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري تتحدث عن تفاصيل العملية.
28/1/2023