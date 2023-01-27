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منظمة الصحة العالمية توسع تحقيقها في قضية شراب السعال الملوث

وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق تحقيقها في شراب السعال الملوث المرتبط بالوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان إلى 4 دول أخرى.