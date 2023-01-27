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شراء القروض وإسقاط الفوائد يثيران جدلا في الكويت

تسود حالة من الجدل في الكويت بسبب مطالب شعبية ونيابية بشراء قروض المواطنين الاستهلاكية وإسقاط فوائدها. وترفض الحكومة هذه المطالب بسبب ارتفاع التكلفة وإخلالها بمبدأ العدالة الاجتماعية.