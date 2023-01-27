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مدة الفيديو 02 minutes 48 seconds
02:48
شراء القروض وإسقاط الفوائد يثيران جدلا في الكويت
تسود حالة من الجدل في الكويت بسبب مطالب شعبية ونيابية بشراء قروض المواطنين الاستهلاكية وإسقاط فوائدها. وترفض الحكومة هذه المطالب بسبب ارتفاع التكلفة وإخلالها بمبدأ العدالة الاجتماعية.
27/1/2023
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