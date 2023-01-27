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بطلة أردنية تتصدر التصنيف العالمي في رياضة التايكوندو

واصلت بطلة التايكوندو الأردنية جوليانا الصادق كتابة حكايات التفوق وتحقيق الإنجازات، جوليانا باتت أول لاعبة عربية تتصدر التصنيف العالمي لوزن تحت 67 كيلوغراما في هذه الرياضة القتالية.