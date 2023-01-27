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النشرة الاقتصادية (2023/1/27)

كشفت بيانات البنك المركزي الروسي أن أرباح المصارف الروسية تراجعت بأكثر من 90% خلال العام الماضي، بسبب تداعيات العقوبات الغربية على النظام المالي. وذكر تقرير للبنك أن أرباح العام الماضي بلغت ما يعادل