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الحصاد (2023/1/26)

تابع حسن جمول في الحصاد (2023/1/26) المواضيع التالية: – مدينة جنين.. قوات الاحتلال تقتل 9 فلسطينيين وتصيب العشرات. – مجلس القضاء الأعلى يخفق في الاجتماع لبحث التحقيقات في قضية مرفأ بيروت.