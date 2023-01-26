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خبز الصمون.. سيد المائدة العراقية الذي يرافق كل الأطباق

رافق “الصمون” كل الأطباق العراقية، فهذا الخبز الهش الذي يشبه شكل ألماسة، لا بدّ من أن يكون موجودا على كل مائدة، بل هو أشبه بكنز وطني تماما كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.