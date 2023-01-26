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توقف مشاريع صناعية وتجارية في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية

تسببت الحرب المندلعة منذ نحو عام في أوكرانيا في توقف كثير من المشاريع والأعمال التجارية والصناعية، وفقدان آلاف من الأوكرانيين مصادر دخلهم.