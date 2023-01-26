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الحصاد (2023/1/24)

تناولت فدى باسيل في “الحصاد” (2023/1/24) المواضيع التالية: – الولايات المتحدة ودول أوروبية تعلن مدّ أوكرانيا بالدبابات. – روسيا تنفذ مناورة صاروخية في الأطلسي. – تصعيد على جبهات الشرق الأوكراني.