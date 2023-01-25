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واقع التعليم في العراق

قالت منظمة اليونسكو إن أكثر من مليوني طفل في العراق من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما لا يزالون خارج مقاعد الدراسة، وأضافت أن هذا الرقم يشكل تحديا كبيرا لتطوير واقع التعليم في العراق.