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قضية انفجار مرفأ بيروت تعود للتجاذب

بعد شهور من الجمود، عادت قضية اتفجار مرفأ بيروت للتجاذب بين النيابة العامة وقاضي التحقيق؛ إذ نقض النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات قرارات قاضي التحقيق طارق البيطار، وأفرج عن كافة الموقوفين..