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شجرة الصمغ العربي في السودان

تعد الشجرة المنتجة للصمغ العربي من الأشجار المقاومة للتصحر في منطقة كردفان (جنوب السودان)، حيث يعاني المزارعون الظروف المناخية القاسية لتجارة الصمغ العربي الذي بالكاد يغطي تكاليفه.