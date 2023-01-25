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زيادة الإصابات بالكوليرا شمال سوريا

قالت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 100 شخص توفوا نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا في سوريا منذ إعلان تفشي المرض في 25 أغسطس/آب الماضي.