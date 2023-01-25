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الحصاد (2023/1/24)

تناول جلال شهدا في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في تحول في موقف واشنطن، مسؤول أميركي يكشف للجزيرة أن البيت الأبيض سيزود أوكرانيا بدبابات أبرامز، وأن القرار سيعلن الأربعاء.. وألمانيا، تحسم ترددها..