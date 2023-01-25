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الحرب تجبر الأوكرانيين على تغيير مجال أعمالهم

تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف كثير من المشاريع والأعمال التجارية والصناعية، وفقدان آلاف من الأوكرانيين لمصادر دخلهم، ولكنّ آخرين غيروا مهنهم مختارين بعد أن أوجدت الحرب لهم مصدر رزق جديدًا.