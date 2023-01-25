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الأمم المتحدة ترحب بإعادة فتح التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

حدد اللبناني طارق البيطار قاضي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مطلع فبراير/شباط 2023 موعدا للاستماع إلى 14 شخصا مدعى عليهم في القضية.