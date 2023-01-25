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ارتفاع حوادث إطلاق النار وتداعيات حمل السلاح في أميركا

حذر تقرير أميركي من أن الولايات المتحدة شهدت 39 حادثة إطلاق نار خلال 24 يوما فقط، ترتب عليها عشرات القتلى والجرحى، وهو أعلى معدل لحوادث إطلاق النار في شهر واحد خلال سنوات.