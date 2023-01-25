احتجاجات في العراق بسبب انخفاض سعر الدينار أمام الدولار

نظمت تجمعات شبابية وناشطون وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
25/1/2023