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احتجاجات في العراق بسبب انخفاض سعر الدينار أمام الدولار

نظمت تجمعات شبابية وناشطون وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.