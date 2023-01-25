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أهمية تحويلات المغتربين لدولهم

تسهم تحويلات العاملين في الخارج بشكل كبير في تعزيز اقتصاديات الدول المستقبلة لها، خصوصا البلدان النامية والفقيرة. ويقدر البنك الدولي هذه التحويلات بنحو 800 مليار دولار خلال العام الماضي.