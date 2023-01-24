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مراسل الجزيرة يرصد واقع الطلاب في اليوم الدولي للتعليم بسوريا

بينما يحتفي العالم كل عام، باليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 من يناير/كانون الثاني، تخيم كارثة إنسانية على واقع التعليم في سوريا وخاصة بمخيمات النازحين.