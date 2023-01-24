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الحكومة اليابانية تضع سياسات تشجع على الإنجاب

قال المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي في اليابان إن عدد سكان الأرخبيل سينخفض بأكثر من 20 مليون نسمة خلال العقدين المقبلين. وقد تعهدت الحكومة بوضع سياسات تشجع على الإنجاب.