مدة الفيديو 56 minutes 57 seconds 56:57

الحصاد (2023/1/23)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2023/1/23) المواضيع التالية: – عقوبات متزامنة أميركية وأوروبية وبريطانية على إيران. – تصاعد المعارك شرقي أوكرانيا. – المحقق العدلي يستأنف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت