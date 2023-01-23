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نتنياهو يقيل وزير الداخلية وزعيم حركة شاس من منصبه

أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم حركة “شاس” أرييه درعي من منصبه وزيرا للداخلية والصحة في الحكومة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت ببطلان تعيين درعي وزيرا في الائتلاف الحكومي.