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مدة الفيديو 02 minutes 39 seconds
02:39
دراستان تؤكدان فوائد لقاح فيروس كورونا والجرعات المعززة
أظهرت دراستان منفصلتان -شملتا الآلاف من مرضى كورونا من بريطانيا وأميركا- أن الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيما ضد الفيروس يصابون بأعراضه بعد فترة طويلة من الإصابة.
23/1/2023
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