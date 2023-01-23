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دراستان تؤكدان فوائد لقاح فيروس كورونا والجرعات المعززة

أظهرت دراستان منفصلتان -شملتا الآلاف من مرضى كورونا من بريطانيا وأميركا- أن الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيما ضد الفيروس يصابون بأعراضه بعد فترة طويلة من الإصابة.