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جناحا العدالة في تونس في معركة ضد السلطة

قال منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين التونسي العياشي الهمامي إن عددا من المحامين رفعوا دعاوى قضائية ضد وزيرة العدل على خلفية ما وصفها بجريمة عدم تطبيقها أحكام المحكمة الإدارية.