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تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مزايا ومخاطر

وفرت تقنيات الذكاء الاصطناعي حلولا رائدة في مجالات عدة، ولها العديد من المزايا التي لا تخطئها عين، لكن في المقابل هناك العديد من المخاطر التي تعتري استخدام هذه التقنيات.