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تصاعد المزاج الشعبي والسياسي الرافض للنفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا

تصاعد المزاج الشعبي الرافض للنفوذ الفرنسي، ليس في بوركينا فاسو وحدها بل في عموم غرب أفريقيا، وجاء متماهيا مع توجهات النخب العسكرية الجديدة التي تحكم هذه الدول.